Terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı
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Terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı

Terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da terör propagandası yaptığı tespit edilen çoban gözaltına alındı.

Ardahan'da terör propagandası yaptığı tespit edilen çoban gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Ardahan Merkez Aşağıkurtoğlu köyünde çobanlık yapan bir şahsın terör örgütü propagandası yaptığı yönünde bilgi elde edildi. bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararından sonra şüpheli şahsın çobanlık yaptığı çadırda yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında, terör örgütü propagandası yapmak ve 6136 SKM suçundan soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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