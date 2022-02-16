Terör örgütü propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı - Haberler
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Terör örgütü propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik çalışmalar yapıyor. Ekiplerce, Ardahan Merkez Aşağıkurtoğlu köyünde ikamet eden ve örgüt propagandası yapma suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca Ardahan Merkez Çalabaş köyünde ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan aranan V.Ç. isimli şahıs da ikametine düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Propaganda yapan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

Terör örgütü propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Terör Örgütü, Ardahan, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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