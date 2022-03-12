Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı

Terör örgütü Pkk'ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ederek 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa muhalefet eden F.B. ve H.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.