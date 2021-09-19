Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler - Haberler
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Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

HAKKARİ'de 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın baskısıyla göç etmek zorunda kalanlar, güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından yeniden köylerine geldi.

HAKKARİ'de 1990'lı yıllarda terör örgütü Pkk'nın baskısıyla göç etmek zorunda kalanlar, güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından yeniden köylerine geldi. Yaklaşık 150 araçlık konvoyla köylerine giden köylüler ceviz, üzüm ve sumak topladı. Köylerini yıllar sonra gören kadınlar ise Kürtçe ağıtlar yaktı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine 15 kilometre mesafedeki 300 hane ve 900 nüfusa sahip olan Kurudere köyü, 1990 yıllarında terör örgütü PKK'nın baskısı nedeniyle boşaltıldı. Burada yaşayanlar, çevre illere veya batı şehirlerine göç etmek zorunda kaldı. Terör nedeniyle geri dönemeyen köylüler, 30 yıl sonra köylerini gördü. Köylerinde olmanın sevincini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, burada ceviz, üzüm ve sumak topladı. Köylerini yıllar sonra gören kadınlar ise Kürtçe ağıt yaktı, uzak kalmalarına sebep olanlara beddua etti.

'KÖYÜMÜZE TEMELLİ YERLEŞMEK İSTİYORUZ'

Köylerine girişin 30 yıldır yasak olduğunu belirten Nihat Arslan, yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "30 yıldır köyümüze giriş yasaktı, gelemiyorduk. Yıllar sonra köyümüzü görmek nasip oldu. Bayağı kalabalık geldik. 300 hanelik köyümüzdür. Keşke bunları yaşamasaydık ve köylerimizden gitmek zorunda kalmasaydık. Başka köyler gibi köyümüzde olup tarımla uğraşsaydık. Çok mutluyuz. Anlatılamayacak bir duygu. Çocukluğumuz buralarda geçti. Şu an köyümüz güvenlidir, her yerde askerler var. Temelli köyümüze yerleşmek, tarımla uğraşmak istiyoruz" dedi. Muhtar Ferdi Aksaç ise köylülerin dün geceden beri mutluluktan uyumadıklarını söyledi.


Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler

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