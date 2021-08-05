Termik santral bölgesi sürekli soğutuluyor
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Termik santral bölgesi sürekli soğutuluyor

Termik santral bölgesi sürekli soğutuluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'daki yangın bölgesinde en riskli alan olan termik santral ve çevresi sürekli soğutuluyor.

Muğla'daki yangın bölgesinde en riskli alan olan termik santral ve çevresi sürekli soğutuluyor. Bölgede karadan tankerlerle havadan da helikopterlerle ormana sürekli su püskürtülüyor.

Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşanmıştı. Gece bölgedeki yangın kontrol altına alınırken, santralde de önemli bir hasarın olmadığı açıklanmıştı. Bölgeye söndürme ekipleri ve üst düzey görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmez iken, santralin içi ve çevresinin sürekli havadan ve karadan su ile püskürtülerek soğutulduğu görüldü.

(İbrahim Kılınç - Mustafa Seven/İHA)

Termik santral bölgesi sürekli soğutuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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