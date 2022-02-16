Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu - Haberler
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Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TERKOS Gölü'nden kaçak olarak avlanan 400 kilogram Akbalığa el konuldu.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (DHA) - TERKOS Gölü'nden kaçak olarak avlanan 400 kilogram Akbalığa  el konuldu. 2 kişiye 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Arnavutköy Durusu Jandarma ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrollerinde bir araç içinde belgesiz Akbalık nakledildiği tespit edildi. Yapılan incelemede balıkların Terkos Gölü'nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanıldığının anlaşıldı. 400 kilogram Akbalığa el konuldu. Akbalıkların mülkiyeti kamuya geçirildi, sosyal yardım kuruluşlarına hibe edildi. 2 kişi hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.


Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu

Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu

Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Para Cezası, Terkos Gölü, Arnavutköy, su, Güncel, Haberler

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