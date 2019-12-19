Terkoğlu: Devlette tarikatlar savaşı yaşanıyor
Haberler » Güncel » Terkoğlu: Devlette tarikatlar savaşı yaşanıyor - Haber

Terkoğlu: Devlette tarikatlar savaşı yaşanıyor

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan gazeteci Barış Terkoğlu, Gülen yapılanmasının ortadan kalkmasıyla devlet içerisinde bir tür tarikat savaşı yaşanmaya başlandığını söyledi.

19.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46

ile Bire Bir'e konuk olan gazeteci , Gülen yapılanmasının ortadan kalkmasıyla devlet içerisinde bir tür tarikat savaşı yaşanmaya başlandığını söyledi. Terkoğlu, Davutoğlu'nun parti kurması için "AKP'nin dışına itildi" değerlendirmesini yaptı.



Haber Videosu

: Terkoğlu: Devlette tarikatlar savaşı yaşanıyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler