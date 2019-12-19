Terkoğlu: Devlette tarikatlar savaşı yaşanıyor
Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan gazeteci Barış Terkoğlu, Gülen yapılanmasının ortadan kalkmasıyla devlet içerisinde bir tür tarikat savaşı yaşanmaya başlandığını söyledi.
19.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46
Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan gazeteci Barış Terkoğlu, Gülen yapılanmasının ortadan kalkmasıyla devlet içerisinde bir tür tarikat savaşı yaşanmaya başlandığını söyledi. Terkoğlu, Davutoğlu'nun parti kurması için "AKP'nin dışına itildi" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: DailyMotion.com