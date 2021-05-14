Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik denetleme devam ediyor
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Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik denetleme devam ediyor

Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik denetleme devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında tam kapanma dönemine yönelik denetimler devam etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında tam kapanma dönemine yönelik denetimler devam etti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz tam kapanma dönemi tedbirlerine yönelik denetimler Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik Başkanlığında ilçe merkezi ve beldelerde devam ediyor.

Kaymakamlık, belediye, emniyet, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Denetim faaliyetleri 7 gün 24 saat esasına göre sonuç odaklı olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda yol kontrol faaliyetleri, sokağa çıkma kısıtlamasında herhangi bir muafiyeti bulunmayan kişilere ve işyerlerine yönelik denetimler titizlikle devam etmektedir.

Gerçekleştirilen denetimde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik "Denetimlerdeki asıl amaç kuralların uygulanmasının tesisidir. Aykırılıkta ısrar, suistimal veya esaslı ihlal gibi durumlarda, kolluk kuvvetleri ve diğer denetim ekipleri tarafından idari yaptırım uygulanacaktır. Bu hususta vatandaşlarımızın dikkat etmelerini önemle rica ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Tercan'da tam kapanma dönemine yönelik denetleme devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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