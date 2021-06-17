Tercan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
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Tercan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Tercan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı yapıldı.

Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı Kaymakam Musa Kazım Çelik'in konuşması ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhlis Pakkan'ın sunumu ile devam etti.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, "Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın başta yol, ulaşım, altyapı olmak üzere yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmek, eğitim, sağlık, tarım, çevre koruma, imar gibi insanın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu genel ve yerel ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışmalarını sürdürmek, köylerimizdeki temel ihtiyaçlara öncelik vererek, 2021 yılı İl Özel İdaresi ve KÖYDES programı kapsamına alınan yatırımların kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır ve köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." dedi

Toplantıda birlik encümen üye seçimi yapıldı, seçimde Karacakışlak köyü muhtarı Haydar Şahin ve Kurukol köyü Muhtarı Mustafa Yıldırım encümen üyesi olarak seçildi, 2020 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü ve muhtarlar köylerinin ihtiyaç ve sorunlarını dile getirdi.

Toplantıya Kaymakam Musa Kazım Çelik, İl Genel Meclis Üyeleri Bünyami Yıldırım ve Mustafa Şahin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhlis Pakkan ve köy muhtarları katıldı. - ERZİNCAN

Tercan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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