Teravih namazı yasak mı? Ramazan'da teravih namazı kılınacak mı?
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Teravih namazı yasak mı? Ramazan'da teravih namazı kılınacak mı?

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Teravih namazı yasak mı? Ramazan'da teravih namazı kılınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbir kararlarını açıklamasının ardından teravih namazlarının kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ramazan'da teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı yasak mı?

Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler kararları alındı. Buna göre; Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur organizasyonları yapılmayacak. Bu çerçevede vatandaşların aklına takılan Ramazan ayında "Teravih namazı kılınacak mı?" sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yanıt verdi. Teravih namazı yasak mı? Ramazan'da teravih namazı kılınacak mı?

RAMAZAN'DA TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Bakan Koca, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarıyla ilgili, "Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullandı.

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