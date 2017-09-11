Terastan Müzik Yükseldi



Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan Maltepe Park AVM, geleneksel hale gelen konserlerinde, şimdiye kadar bir çok ünlü ismi sahnesinde ağırladı. Müziğe olan desteğini her sene arttıraran Maltepe Park AVM; kült isim Mirkelam, popüler müziğin sevilen ismi Gökhan Türkmen, dinleyicisini mest eden Rubato ve Karadeniz müziğinin başarılı ismi Selçuk Balcı'yı teras alanında ziyaretçileri ile buluşturdu. Zeynep Rana Aybar organizasyonu ile hayata geçirilen ve dört gün süren konser serisi boyunca binlerce ziyaretçi sevdikleri, takip ettikleri sanatçıları dinleme ve eğlenme fırsatı buldu. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen yarışmanın kazananları ise, kuliste sevdikleri sanatçılarla buluşma imkanı yakaladı.

Ziyaretçilerini farklı ve renkli etkinliklerle buluşturan, zengin marka karmasıyla alışverişte çeşitliliğin konforunu yaşatan Maltepe Park, kolay ulaşılabilir konumuyla Esenkent metro durağı çıkışında yer alıyor.