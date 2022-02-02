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Terastan düşen Beydun'un annesine sitem ettiği mektup bulundu

Demirören Haber Ajansı, Erol Polat - Güncel
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Terastan düşen Beydun'un annesine sitem ettiği mektup bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın terasından düşüp yaşamını yitiren Beydun E.'nin (15) geride bıraktığı mektupta Mersin'de olan annesine sitem ettiği belirtildi.

MERSİN (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın terasından düşüp yaşamını yitiren Beydun E.'nin (15) geride bıraktığı mektupta Mersin'de olan annesine sitem ettiği belirtildi. Polis, Beydun'un intihar ettiği üzerinde duruyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Azem Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin'den Darıca'ya taşınan Beydun E., 3 katlı binanın terasından düştü. Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi. 112 Acil Sağlık ekibince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Beydun E., kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yeri ve evde incelemede bulundu. Evde yapılan aramada Beytun'un annesine yazdığı mektup bulundu. Beydun E.'nin mektubunda Mersin'den kendileriyle birlikte Darıca'ya gelmeyen annesine sitem ettiği bildirildi.

Beydun E.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.


Terastan düşen Beydun'un annesine sitem ettiği mektup bulundu

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

İntihar, Mersin, Polis, Güncel, Haber

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