ANKARA (DHA) - Tepki çeken Şule Çet raporunu hazırlayan doktora men cezası kesinleşti

ANKARA'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada hazırladığı, 'Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır' raporuyla tepki çeken adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın'a; Ankara Tabip Odası'nca verilen 6 ay meslekten men cezası, Türk Tabipler Birliği (TBB) Yüksek Onur Kurulu tarafından onanarak kesinleşti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın önce intihar olduğu ileri sürülürken, gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), soruşturma kapsamında daha sonra tutuklandı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun, zor durumda olan Şule Çet'i iş bulma vaadiyle içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, uzman mütalaa raporunun bilimsel delil olduğunu söyleyerek, hazırlanırken adli tıp temeline dayanması gerektiğini belirtti. Adli tıp raporunun soruşturma aşamasında çok önemli rol oynadığını söyleyen Yıldırım, "Bu mütalaa raporunda maalesef ki, adli tıp bilimiyle bağdaşmayan ifadeler yer aldı. Bunun neticesinde Ankara Tabip Odası, 6 ay ilgili doktoru meslekten uzaklaştırdı. Bu karar TBB Yüksek Onur Kurulu'nca da onaylandı. Bu doktor 6 ay boyunca mesleğini icra edemeyecek ve verilen kararın neticesinde bundan sonra benzer şekilde mütalaa düzenleyemeyeceğini umut ediyoruz. İlgili raporda 'bir kadın o saatte dışarıdaysa cinsel ilişkiye rıza göstermiştir, bir kadın alkol almışsa cinsel ilişkiye rıza göstermiştir' gibi çağ, bilim ve tıp dışı ifadeler kullanıldı. Bu ifadeler 2020'nin Türkiye'sinde, yargısında, tıp biliminde yer almayacak ifadelerdi" dedi.

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Şifanur SANSAR- Harun ÖZALP/ ANKARA, -