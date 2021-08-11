Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü
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Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü

Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, sağanak etkili olurken, tepede çalıştığı sırada yıldırımın isabet ettiği Mehmet Deniz (21), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, sağanak etkili olurken, tepede çalıştığı sırada yıldırımın isabet ettiği Mehmet Deniz (21), hayatını kaybetti.

Yeşilvadi Mahallesi'nde, dün akşam şiddetli yağışın etkili olduğu sırada tepeye yıldırım isabet etti. Kurutmalık gıda işiyle uğraşan Mehmet Deniz de tepede çalışırken yıldırımın hedefi oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Deniz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü
Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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