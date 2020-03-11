Tepebaşı Belediyesinden yeni atık yönetimi açıklaması
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Tepebaşı, Bağlar, Güncel

Tepebaşı Belediyesinden yeni atık yönetimi açıklaması

Tepebaşı Belediyesi, ilçenin bazı bölgelerinde hayata geçirilecek olan yeni atık yönetimi uygulaması hakkında bir açıklama yaptı.

11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Tepebaşı Belediyesinden yeni atık yönetimi açıklaması

Tepebaşı Belediyesi, ilçenin bazı bölgelerinde hayata geçirilecek olan yeni atık yönetimi uygulaması hakkında bir açıklama yaptı.


Açıklamada, söz konusu uygulamanın vatandaşlar ile yapılan anket neticesinde şekillendirildiği ve büyük oranda memnuniyet sağlandığı belirtildi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilçenin işlek noktalarında hayata geçirilmesi planlanan yeni atık yönetimi uygulaması hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Bilindiği gibi Eskişehir merkez ve özellikle Tepebaşı ilçesinde kalan bazı bölgelerin kullanım yoğunluğu oldukça artmıştır. Bu durum ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın canlılığını ve hareketliliğini artırmış fakat aynı zamanda bazı sorunların daha görünür hale gelmesine yol açmıştır. Söz konusu bölgede bu canlılık ve hareketle birlikte artan atık üretimi, yeni düzenlemelere gereksinim doğurmaktadır. Burada konutlarda yaşayanların ve işyerlerinin atıklarının gelişigüzel ve zamansız sokağa bırakılmaması, ortak çöp biriktirme noktaları oluşturmaması, sızıntı yağ, su, çöp karıştırma gibi kirletici nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamaya göre her apartman ve işyeri gün içinde organik atıklarını biriktirebileceği bir depolama sistemi (konteyner) edinecek. Bunun içine yerleştireceği bir siyah poşette atıklarını biriktirecek ve belediyece planlanan atık çıkarma saatinde konteyner ile ya da poşetin ağzı bağlı olarak çıkarılmasını sağlayacaktır. Bu uygulama Tepebaşı Belediyesi'nin atık toplama sisteminin bir parçası değildir, ortak toplama aparatı olarak kullanılmayacaktır. Yalnızca işyeri ve apartmanların kendi mülkiyetinde ve kendi atıklarını biriktirmek, zamansız, sızıntı ve dağılma olmadan atıkların belediyeye ulaşmasını sağlayacak bir kolaylaştırıcı uygulamadır. Konteynerler Belediye tarafından satılmamaktadır. Belediye tarafından toplama sisteminin bir parçası olarak kullanılmayacaktır. Bu yöntem apartmanların ve işyerlerinin atığı biriktirme yöntemine aittir. Belediyemiz bu kararı bir günde ve masa başında almamıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz öncelikle sorun tespiti için anket çalışması yapmıştır. Daha sonra tespit edilen sorunlar için çözüm önerilerini içeren ikinci bir çalışma daha yapılmıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda da en uygun biriktirme yönteminin ne olacağı konusunda araştırma yapılmış ve vatandaşlarımızın görüşü alınmıştır. Bu süreçlerin sonunda söz konusu bölgelerde tebligatla bildirilen yöntemin uygulanmasına karar verilmiştir. Tebligat tek tek işyerleri ve apartman yönetimlerine iletilmiştir. İletilen 721 tebligata 5 haneden itiraz gelmiştir. 716 hane memnuniyetini belirtmiştir. Bu konuda uygulama zorluğu yerlere özel çözümler de ekiplerimiz tarafından bu konut veya işyerleri bazında ayrıca uygulanacaktır. Mevcut durumda işyerlerimizin büyük bir kısmında bu uygulamanın zaten yürürlükte olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu uygulamanın yapıldığı cadde ve sokaklar aşağıda belirtilmiştir. Şu anda şehirde diğer bölgelerde uygulama yapılmamaktadır. Bölgemizde nüfus hareketinin yoğun olduğu ve yiyecek, içecek sektöründe hizmet veren işletmelerin sıklaştığı ve uygulama yapılan cadde ve sokaklar ise şöyle; Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi tümü, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi tümü, Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak tümü, Hoşnudiye Vural Sokak tümü, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi tümü, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı İskender Sokak bir kısmı, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Köprülü Sokak bir kısmı, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı İskenderiye Sokak bir kısmı, Eski Bağlar Üniversite Caddesi tümü, Eski Bağlar Nazif Yörükçü bir kısmı, Eski Bağlar Akmescit Sokak bir kısmı, Yeni Bağlar Üniversite Caddesi tümü, Yeni Bağlar Gün Sokak bir kısmı, Yeni Bağlar Aşçı Sokak bir kısmı ve Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi-Sakarya 1 göbeğine kadar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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