Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek?
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Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek?

27.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:12
Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek?

Daha çok askeri ve emniyet dilinde kullanılan ve rütbe değişimini ifade eden Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek? Emniyet'te Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek?

Daha çok askeri ve emniyet dilinde kullanılan ve rütbe değişimini ifade eden Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek? Emniyet'te Tenzili rütbe nedir? Tenzili rütbe ne demek? İşte detaylar...

TENZİLİ RÜTBE NEDİR?

Tenzili rütbe, bir makamda bulunan ve bir konuma sahip olan kişinin bulunduğu makamdan bir alt makama düşürülmesidir. Yani bir kişi üst makamdan alt makama düşürülmüş ise buna tenzili rütbe denir.

TENZİLİ RÜTBE NE DEMEK?

Askeri mahkemelerin kararları sonucu vuku bulan olay.

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