Tenzilat ne demek? TDK' ya göre tenzilat anlamı nedir?

Günlük hayatımızda karşılaştığımız kelimelerden biri olan tenzilat, son günlerde anlamı sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Tenzilat kelimesini ilk defa duyanlar kelimenin TDK anlamını merak ediyor. Peki, Tenzilat ne demek? TDK' ya göre tenzilat anlamı nedir? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik, haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda karşılaştığımız kelimelerden biri olan tenzilat, son günlerde anlamı sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Tenzilat kelimesini ilk defa duyanlar kelimenin TDK anlamını merak ediyor. Peki, Tenzilat ne demek? TDK' ya göre tenzilat anlamı nedir? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik, haberimizden ulaşabilirsiniz.

TENZİLAT NE DEMEK? TDK' YA GÖRE TENZİLAT ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli kelimelerden biri olan tenzilat, TDK kelime anlamı " indirim" dir.

Tenzilat kelimesi ayrıca tenzilat yapmak şeklinde deyim olarak da kullanılmaktadır.