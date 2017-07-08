Ünlü Tenisçi Venüs Williams'ın Yaptığı Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Venüs Williams'ın yaptığı trafik kazasına ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Kazada yaşlı bir adam ağır yaralandı ve birkaç gün sonra tedavi gördğü hastanede hayatını kaybetti.

WİLLİAMS SUÇSUZ

Williams 4x4 aracı ile kurallara uygun bir şekilde kavşağa girip dönüş aldıktan hemen sonra başka bir araç hızla gelip aracına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta savruldu. Sürücüsünün kadın olduğu Williams'ın aracına çarpan aracın ön koltuğunda oturan 78 yaşındaki yaşlı bir adam ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan soruşturma kapsamında Williams'ın yeşil ışıkta geçtiği ve kaza anında telefonu ile uğraşmadığı ortaya çıktı.