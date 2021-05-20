Temsilcimiz XANTARES Flash Point turnuvasında Sprout karşısına çıkıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Temsilcimiz XANTARES Flash Point turnuvasında Sprout karşısına çıkıyor!

Temsilcimiz XANTARES Flash Point turnuvasında Sprout karşısına çıkıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz XANTARES'e (.XANTAREScsgo) başarılar diliyoruz!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Can Dörtkardeş nam-ı diğer XANTARES Flash Point turnuvasında Sprout karşısına çıkacak.

CS: GO arenasında kalan temsilcilerimiz arasında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başarılı oyuncu acaba bugün kazanabilecek mi? BIG, dün oynadığı Flash Point Sezon 3 karşılaşmalarında 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. CompLexity karşısında 2-0 kazanmayı başaran ekip, mousesports 2-0'lık bir yenilgi alarak günü kapattı.

Temsilcimiz XANTARES'in de içinde bulunduğu BIG bugün Sprout karşısında acaba galibiyet alabilecek mi? Tüm bu soruların cevabını Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada öğreneceğiz.

Playerbros ekibi olarak temsilcimiz XANTARES'e ve takımına Sprout karşısında şimdiden başarılar diliyoruz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Adem Büyük Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Temsilcimiz XANTARES Flash Point turnuvasında Sprout karşısına çıkıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 23:33:56. #1.15#

title