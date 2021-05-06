Temsilcimiz fastPay Wildcats MSI turnuvasına CBLOL temsilcisi Pain Gaming'e kaybederek başladı!
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Temsilcimiz fastPay Wildcats MSI turnuvasına CBLOL temsilcisi Pain Gaming'e kaybederek başladı!

Temsilcimiz fastPay Wildcats MSI turnuvasına CBLOL temsilcisi Pain Gaming'e kaybederek başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

İlk maçın günahı olmaz. Moral bozmak yok. Temsilcimiz fastPay Wildcats'e olan desteğimizi sürdürelim.

MSI 2021'de geri sayım sona erdi ve ilk gün karşılaşmaları tamamlandı. İzlanda'daki temsilcimiz fastPay Wildcats, TCL'in yıllardır rekabet halinde olduğu (Brezilya) bölgesinin temsilcisi Pain Gaming ile karşı karşıya geldi.

Maçın başından itibaren mutlak hakimiyetini sürdüren temsilcimiz, rakibi Pain Gaming'in yaptığı amatörce hataları çok iyi cezalandırarak erken oyunda devasa bir üstünlük elde etti. Alt koridorda HolyPhoenix ve Farfetch rakiplerinden çok daha iyi oyuncu olduklarını zorlanmadan kanıtladı. Üst koridor oyuncumuz StarScreen üzerinde sürekli üç veya dört oyuncu ile baskı oluşturmaya çalışsalar da her denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Fakat her şey iyi giderken orta oyunda rakip ormanda yaptığımız kötü savaş Darius'un aşırı güçlenmesine sebep oldu. Daha sonrasında üst koridorda Robo'yu yakalamaya çalışırken iki skor verdik ve baron güçlendirmesini kaptırarak momentumu kaybettik. Üç inhibitörün de açılmasından sonra üssümüzde kaybettiğimiz savaşın ardından mağlubiyetten kaçamadık.

Maçtan önce sosyal medyada her iki bölgenin taraftarlarının atışma içerisinde olması ve oyuncuların karşılıklı iddiaaları maçı daha da merak edilir kılmıştı. Geçmişte defalarca karşılaştığımız ve mağlup ettiğimiz Brezilya bölgesinden daha iyi bir bölge olduğumuzu tekrar kanıtlamak isterdik fakat işler rövanş maçına kaldı.

Temsilcimiz fastPay Wildcats'e yarın saat 20.00'da Mad Lions karşısında başarılar diliyor, grupta ilk iki sırada yer alarak bir sonraki tura yükselmesini temenni ediyoruz. MSI 2021 fikstürüne ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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