Temsilcimiz fastPay Wildcats B grubu üçüncü gün ilk maçında Mad Lions'ı mağlup etti!

HolyPhoenix yumruğunu masaya vurdu. Son iki maçı kazanmaya gidiyoruz.

MSI 2021'de B grubunun kaderi bugün belirleniyor. Grupta yer alan Mad Lions, fastPay Wildcats, PSG Talon ve Pain Gaming'in birbirleriyle yapacağı maçlar sonucu bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.Temsilcimiz fastPay Wildcats'in gruptan çıkma umudunu devam ettirmesi için Mad Lions karşısında mutlaka galip gelmesi gerekiyordu.

Mad Lions ile oynadığımız ilk karşılaşmada maçı sonuna kadar dengede götürmeyi başarmıştık. Bu maçta da erken oyunda rakibe ciddi üstünlük vermedik ama objektif üzerinde varlık gösteremedik.Orta oyuna doğru ilerlerken doğru savaşı bulmayı başardık ve altın farkını eşitledik. Bir nevi maçın başındaki hatalarımızı telafi ettik.

Ardından oyun her iki tarafa da gidebilecek şekilde oynanmaya başladı. Önce Mad Lions, sonra da temsilcimiz Wildcats savaş kazanmayı başardı. 24. dakikada baron güçlendirmesini alarak altın üstünlüğü ele geçirdik. HolyPhoenix'in takım savaşlarında inanılmaz iyi oyunları psikolojik olarak toparlanmamızı sağladı. Maçın kontrolünü tamamen eline almamızdan sonra orta koridorda yapılan savaşta Farfetch'in mükemmel ultisiyle rakip Zoe'yi yakalaması bize savaşı kazandırdı. Orta oyundan itibaren maça geri dönmeyi başardık ve gruptan çıkma umutlarımızı devam ettirdik.

Bugün saat 18: 00 ve 20: 00'da PSG Talon ve Pain Gaming ile oynayacağımız maçları kazanmamız durumunda ilk iki sırada yer alarak veya tie-break ile gruptan çıkabiliriz. Hadi çocuklar size olan inancımız tam.

Kaynak: Playerbros