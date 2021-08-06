Temren ve Kadı Caddeleri güzelleşiyor
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Temren ve Kadı Caddeleri güzelleşiyor

Temren ve Kadı Caddeleri güzelleşiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Sapanca Belediyesi, tarafından hayata geçirilen Temren ve Kadı Caddelerini Güzelleştirme Projesi kapsamında, caddelerdeki ihtiyaçlar tespit edildi ve yenileme çalışmaları başladı.

Temren ve Kadı Caddelerini Güzelleştirme Projesi; asfalt, kaldırım, alt yapı, granit bordür, yağmur suyu hattı, aydınlatma, görme engelli yüzey, geri dönüşüm çöp kutuları, bordür üstü bariyer çalışmalarını kapsamaktadır. Proje kapsamında kaldırım, modern aydınlatma direkleri bordür ve kaldırım çalışmalarında sona gelindiği bilgisini de verildi.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Cadde ve sokaklarımızdaki ihtiyaçlar tek tek tespit edilip ekiplerimiz tarafından projelendirilmektedir" dedi.

Halkımız istiyor, biz hayata geçiriyoruz

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Temren ve Kadı Güzelleştirme Projesi kapsamında çalışmalarımız başladı. Çalışmaları yerinde inceliyor ve bizzat takip ediyorum. Sokak sakinlerimizden güzel geri dönüşler almak bizleri oldukça memnun ediyor. Her çalışmamız öncesinde kıymetli hemşehrilerimizle istişare ediyor ve çalışmalarımızı güncelliyoruz. Halkımız istiyor, biz hayata geçiriyoruz. Projede kaldırım yaya yolu, bordür ve aydınlatma çalışmalarında sona gelindi. Altyapı çalışmalarının ardından asfalt ve geri dönüşümlü çöp kutularımızda yerleştirilecek. Temren ve Kadı Caddelerindeki tüm sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Her mahalleye güzel dokunuşlar

Cami Cedit Mahalle Muhtarı Barış Yıldız, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e teşekkür etti. Muhtar Yıldız, "Başkanımız göreve geldiği ilk günden bugüne 29 mahallede fizibilite çalışmaları yaparak her mahalleye güzel dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Çalışmaları bizzat titizlikle takip edip ve çalışma başlamadan önce mutlaka projelendiren başkanımız her işini önemsiyor. Kısa süre önce başlamış olan Temren ve Kadı Caddelerimizdeki Güzelleştirme Projesi'nde büyük yol alınmış durumda ve inşallah çok kısa süre içinde tamamlanacak. Mahalle sakinleri ve şahsım adına mahallemize yapılan bu hizmet için Başkanımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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