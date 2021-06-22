Temmuz'da yasaklar kalkacak mı? Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak?

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü yasakları ile ilgili yeni kararları duyurdu. Yapılan açıklamalara göre aralarında şehirler arası seyahat, şehirler içi toplu taşıma ve sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere yasaklar 1 Temmuz'da başlamak üzere kalkacak. Peki, Temmuz'da yasaklar kalkacak mı? Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak?

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü yasakları ile ilgili yeni kararları duyurdu. Yapılan açıklamalara göre aralarında şehirler arası seyahat, şehirler içi toplu taşıma ve sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere yasaklar 1 Temmuz'da başlamak üzere kalkacak. Peki, Temmuz'da yasaklar kalkacak mı? Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? İşte detaylar haberimizde…

TEMMUZ'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

Temmuz ayından itibaren kademeli adımları atılmaya başlayacak. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusu görüşüldü. Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağı tarihi de açıkladı.

YASAKLAR KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

* Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.

* Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

* HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır.

* Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL