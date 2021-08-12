Temmuz 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu!

Sony, Ağustos ayında PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları Kuzey Amerika ve Avrupa bölgeleri dahil olmak üzere yayınlandı.

Sony, Temmuz ayında hem Kuzey Amerika hem de Avrupa için PlayStation Network'ün en çok indirilen oyunlarının listesini yayınladı.

EA'nın geliştiriciliğini yaptığı FIFA 21, PlayStatin 5 konsolunda hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa'da en çok indirilen oyun oldu. Popüler futbol serisi, devam oyunu FIFA 22'nin piyasaya sürülmesinden önce Temmuz ayında indirime girdi.

PS4 tarafına baktığımızda, FIFA 21 yeniden Temmuz ayında Avrupa'da PlayStation Network' deki en çok indirilen oyun oldu. Ancak, bu sadece Avrupa bölgesi için geçerli bi durum, FIFA 11 için Kuzey Amerika'da durum böyle değil.

Rockstar'ın popüler oyun serisinin son sürümü Grand Theft Auto V, ay boyunca Kuzey Amerika'da PSN'de en çok indirilen oyun olurken, GTA 5 Online'a gelen Los Santos Tuners güncellemesi bu yükselişin destekleyicisi oldu.

TEMMUZ 2021 EN ÇOK İNDİRİLEN PSN OYUNLARI LİSTESİ

PS5

KUZEY AMERİKA

FIFA 21

Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21

Ratchet & Clank: Rift Apart

Call of Duty: Black Ops Cold War

Tribes of Midgard

F1 2021

Star Wars Jedi: Fallen Order

Demon's Souls

MLB The Show 21

AVRUPA

FIFA 21 F1 2021 Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Metro Exodus Ratchet & Clank: Rift Apart Tribes of Midgard It Takes Two NBA 2K21 Star Wars Jedi: Fallen Order

PS4

KUZEY AMERİKA

GTA V NBA 2K21 Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft Red Dead Redemption II The Crew 2 Call of Duty: Modern Warfare UFC 4 FIFA 21 Friday the 13th: The Game

AVRUPA

FIFA 21 GTA V F1 2021 Minecraft The Crew 2 NBA 2K21 Call of Duty: Black Ops Cold War Red Dead Redemption II eFootball PES 2021 Season Update Call of Duty: Modern Warfare

PLAYSTATION VR

KUZEY AMERİKA

Beat Saber Job Simulator Sniper Elite VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR Super Hot VR Swordsman VR The Walking Dead: Saints & Sinners Paranormal Activity: The Lost Soul Drunkn Bar Fight Batman: Arkham VR

AVRUPA