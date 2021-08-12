Temmuz 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu!
Sony, Ağustos ayında PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları Kuzey Amerika ve Avrupa bölgeleri dahil olmak üzere yayınlandı.
Sony, Temmuz ayında hem Kuzey Amerika hem de Avrupa için PlayStation Network'ün en çok indirilen oyunlarının listesini yayınladı.
EA'nın geliştiriciliğini yaptığı FIFA 21, PlayStatin 5 konsolunda hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa'da en çok indirilen oyun oldu. Popüler futbol serisi, devam oyunu FIFA 22'nin piyasaya sürülmesinden önce Temmuz ayında indirime girdi.
PS4 tarafına baktığımızda, FIFA 21 yeniden Temmuz ayında Avrupa'da PlayStation Network' deki en çok indirilen oyun oldu. Ancak, bu sadece Avrupa bölgesi için geçerli bi durum, FIFA 11 için Kuzey Amerika'da durum böyle değil.
Rockstar'ın popüler oyun serisinin son sürümü Grand Theft Auto V, ay boyunca Kuzey Amerika'da PSN'de en çok indirilen oyun olurken, GTA 5 Online'a gelen Los Santos Tuners güncellemesi bu yükselişin destekleyicisi oldu.
TEMMUZ 2021 EN ÇOK İNDİRİLEN PSN OYUNLARI LİSTESİ
PS5
KUZEY AMERİKA
- FIFA 21
- Spider-Man: Miles Morales
- NBA 2K21
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Tribes of Midgard
- F1 2021
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Demon's Souls
- MLB The Show 21
AVRUPA
- FIFA 21
- F1 2021
- Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Metro Exodus
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Tribes of Midgard
- It Takes Two
- NBA 2K21
- Star Wars Jedi: Fallen Order
PS4
KUZEY AMERİKA
- GTA V
- NBA 2K21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- Red Dead Redemption II
- The Crew 2
- Call of Duty: Modern Warfare
- UFC 4
- FIFA 21
- Friday the 13th: The Game
AVRUPA
- FIFA 21
- GTA V
- F1 2021
- Minecraft
- The Crew 2
- NBA 2K21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Red Dead Redemption II
- eFootball PES 2021 Season Update
- Call of Duty: Modern Warfare
PLAYSTATION VR
KUZEY AMERİKA
- Beat Saber
- Job Simulator
- Sniper Elite VR
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Super Hot VR
- Swordsman VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Paranormal Activity: The Lost Soul
- Drunkn Bar Fight
- Batman: Arkham VR
AVRUPA
- Beat Saber
- Job Simulator
- Sniper Elite VR
- Superhot VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Swordsman VR
- Paranormal Activity: The Lost Soul
- Iron Man VR
- Rick and Morty: Virtual Rick-Ality
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR