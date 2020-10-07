Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

İstanbul Sancaktepe'de belediye personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaş tarafından takdirle karşılandı.

Sancaktepe Belediyesi'nde görevli personel, işine olan tutkusuyla büyük takdir topladı.

Sabah saatlerinde görevli olduğu bölgede temizlik çalışmaları yapan belediye personelinin çöp kovasını özenle temizlemesi dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler sonrası belediye personeli için "İşini en iyi yapan vatanını en çok sevendir" şeklinde yorumlar yapıldı.

"ALLAH İŞİNİ GÜCÜNÜ RAST GETİRSİN"

Belediye personelinin gayreti karşısında tepkisiz kalamayan vatandaş, görüntüyü kaydettiği sırada "Keşke herkes işini senin gibi yapsa. Helal olsun dayıma, Allah işini gücünü rast getirsin. Bu yaşta gocunmadan işini dört dörtlük yapıyor ya Allah da senin işini hep rast getirsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe