Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti
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Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

07.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:05

İstanbul Sancaktepe'de belediye personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaş tarafından takdirle karşılandı.

Sancaktepe Belediyesi'nde görevli personel, işine olan tutkusuyla büyük takdir topladı.

Sabah saatlerinde görevli olduğu bölgede temizlik çalışmaları yapan belediye personelinin çöp kovasını özenle temizlemesi dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler sonrası belediye personeli için "İşini en iyi yapan vatanını en çok sevendir" şeklinde yorumlar yapıldı.

"ALLAH İŞİNİ GÜCÜNÜ RAST GETİRSİN"

Belediye personelinin gayreti karşısında tepkisiz kalamayan vatandaş, görüntüyü kaydettiği sırada "Keşke herkes işini senin gibi yapsa. Helal olsun dayıma, Allah işini gücünü rast getirsin. Bu yaşta gocunmadan işini dört dörtlük yapıyor ya Allah da senin işini hep rast getirsin" ifadelerini kullandı.

Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe

Haber Yorumları (6)
MUHAMMED: şeyma hnmı pohpohlama seanslarından biri daha :D
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SERAP: video çekildiğinin farkında. . . . . ya da bilerek yapılmış bir video. . . . . . . . . . . tabiki de herkes işini yapacak. . . . . . . . .
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ADEMTÜRK: Tamamda ayni bezi birdaha mi kullanacak ? siliyor elini uzerine koyuyor birdaha siliyor birdaha elliyor ne anladik bundan ?
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