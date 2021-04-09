Temizlik Benim İşim kim kazandı? 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?
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Temizlik Benim İşim kim kazandı? 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?

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Temizlik Benim İşim kim kazandı? 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim kim kazandı? Sorusu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geliyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli oldu. Peki, 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim kazandı?

Temizlik Benim İşim kim kazandı? Sorusu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geliyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli oldu. Peki, 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim kazandı? Temizlik Benim İşim kim kazandı? 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? İşte detaylar haberimizde…

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 9 NİSAN 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor.

9 Nisan Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi Sefa Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 9 NİSAN 2021

Dilara Hanım 15 puan alarak sonuncu oldu.

Naciye Hanım 18 puan alarak dördüncü oldu.

Özlem Hanım 21 puan alarak üçüncü oldu.

Özden Hanım 22 puan alarak ikinci oldu.

Sefa Hanım 24 puan alarak birinci oldu.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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