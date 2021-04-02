Temizlik Benim İşim kim kazandı? 2 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim kim kazandı? Sorusu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geliyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli oldu. Peki, 2 Nisan Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim kazandı?

Temizlik Benim İşim kim kazandı? Sorusu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geliyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli oldu. Peki, 2 Nisan Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim kazandı? İşte detaylar haberimizde…

TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM KAZANDI? 2 NİSAN 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor. Bu hafta yarışmacıların verdiği puanlar iptal edildi ve birinci Kadir Ezildi'nin puanlarıyla belli oldu.

2 Nisan Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi Emine Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 2 NİSAN 2021

Nilay 6 puan alarak sonuncu oldu.

Serpil Hanım 7 puan alarak dördüncü oldu.

Nuran Hanım 8 puan alarak ikinci oldu.

İlknur Hanım 8 puan alarak ikinci oldu.

Emine Hanım 9 puan alarak birinci oldu.