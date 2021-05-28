Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? 28 Mayıs 2021 FOX Temizlik Benim İşim son bölüm izle!

28 Mayıs FOX TV'nin temizlik yarışması Temizlik Benim İşim haftanın finali bugün yapıldı. Temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacının yarıştığı programda haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki, 28 Mayıs Temizlik Benim İşim bugün kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 395. Bölüm fragmanı izle!

28 Mayıs FOX TV'nin temizlik yarışması Temizlik Benim İşim haftanın finali bugün yapıldı. Temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacının yarıştığı programda haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki, 28 Mayıs Temizlik Benim İşim bugün kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 395. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim yarışmasında yine kıyasıya rekabetin yaşandığı ve temizliğin yapıldığı bir hafta geride kaldı. Bu hafta iki tane en yüksek puanları alıp birinci olan yarışmacı belli oldu.

28 Mayıs 2021 Cuma günü Temizlik Benim İşim programı kazananı ... dır. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

395. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!