Temiz ve güvenli bir çevre için dereler temizleniyor
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Temiz ve güvenli bir çevre için dereler temizleniyor

Temiz ve güvenli bir çevre için dereler temizleniyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü çevreci çalışmalar ile dere yataklarında meydana gelebilecek olası taşkın riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar ile Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında taşkın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde de dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan 1 kilometrelik çalışma ile dere yatağı rüsubattan arındırılarak güvenli hale getirildi.

Muhtar'dan hizmet teşekkürü

Mahalle Muhtarı Necdet Çolak, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizin kırsal bölgesinden geçen deremizin temizliği MASKİ ekipleri tarafından titizlikle yapılarak güzel bir hizmet sunuldu. Çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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