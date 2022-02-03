Temiz, meslektaşlarının en mutlu günlerine şahit oldu - Haberler
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Temiz, meslektaşlarının en mutlu günlerine şahit oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Temiz, meslektaşlarının en mutlu günlerine şahit oldu

Afyonkarahisar'da dünya evine giren meslektaşlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmayan İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, polis çiftlerin nikah şahitliğini yaptı.

Afyonkarahisar'da dünya evine giren meslektaşlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmayan İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, polis çiftlerin nikah şahitliğini yaptı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Kübra Yılmaz, polis memuru Hasan Şenol ile Komiser Nazlı Taşkıran ise kendisi gibi Komiser olan Bedrettin Erdoğan ile nikah masasına oturdu. Temiz ise hayatlarını birleştirme kararı alan meslektaşlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak nikah şahitliğini yaptı. Çiftlerin mutluluğuna ortak olan Temiz, meslektaşlarının nikah fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Temiz, meslektaşlarının en mutlu günlerine şahit oldu

Temiz, meslektaşlarının en mutlu günlerine şahit oldu

Temiz, meslektaşlarının en mutlu günlerine şahit oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ali Temiz, Karahisar, Evlilik, Polis, Yerel, Haber

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