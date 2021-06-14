"Temiz bir Sarıkamış için" el ele verip çöp topladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Temiz bir Sarıkamış için" el ele verip çöp topladılar

'Temiz bir Sarıkamış için' el ele verip çöp topladılar
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çevre Koruma Haftası kapsamında bir araya gelen gruptakiler, "Temiz bir Sarıkamış için" sloganıyla çöp topladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çevre Koruma Haftası kapsamında bir araya gelen gruptakiler, "Temiz bir Sarıkamış için" sloganıyla çöp topladı.

Türk Tarım Orman Sendikası Sarıkamış Temsilciliği ile Sarıkamış İstiklal Mahallesi Muhtarlığınca gerçekleştirilen etkinliğe, sendikanın Sarıkamış Temsilcisi Erol Turut, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Şahin, söz konusu mahallenin muhtarı Necmettin Parim, Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin ile vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, mahalledeki TOKİ konutları mevkisinde çöp topladı.

Erol Turut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler diyarı ve turizm cenneti olarak bilinen Sarıkamış'ta farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Turut, çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Çevremizi koruyalım başka Sarıkamış yok, başka dünya yok. İnsana saygı çevreye saygı ile başlar." dedi.

Mehmet Şahin de çevreyi temiz tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Çevremizi temiz tutmak ve vatandaşlarımıza örnek olmak adına böyle bir çalışma oldu." diye konuştu.

'Temiz bir Sarıkamış için' el ele verip çöp topladılar
'Temiz bir Sarıkamış için' el ele verip çöp topladılar
'Temiz bir Sarıkamış için' el ele verip çöp topladılar
'Temiz bir Sarıkamış için' el ele verip çöp topladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sedat Peker Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Tamer Levent Funda Eryiğit
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Temiz bir Sarıkamış için" el ele verip çöp topladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:53:51. #1.14#

title