Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir

Dün gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımlayan 103 emekli amirale tepkiler sürerken siyasilerden de art arda açıklamalar geliyor. Konuya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.