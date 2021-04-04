Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir
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Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir

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Dün gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımlayan 103 emekli amirale tepkiler sürerken siyasilerden de art arda açıklamalar geliyor. Konuya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

103 emekli amiral, dün gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bildiriye ilişkiye ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Söz konusu açıklama sonrasında siyasilerden art arda tepki açıklamaları geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır.

"KUTUPLAŞMAYA HİZMET EDECEKTİR"

Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir."

Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir
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Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir
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