Temel Karamollaoğlu demokrasiyi yorumladı: Alimi de cahili de bir oya sahip Bir televizyon programın soruları yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, demokrasinin herkesi muhatap almasının hem avantaj hem dezavantaj olduğunu belirterek alimin de cahilin de bir oya sahip olduğunu dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon programında demokrasiye nasıl bakıyorsunuz sorusuna, "Demokrasi en ideal çözüm değil ancak mevcutların en geçerlisi. Dezavantajı şu alimi de cahili de bir oya sahip" diye cevap verdi.

"DEMOKRASİ EN İDEAL ÇÖZÜM DEĞİL"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Özlem Gürses'in programına konuk olarak soruları yanıtladı. Saadet Partsinin Lideri, programda, demokrasi ve oyun değerine ilişkin yaptığı açıklamalar, yıllar önce Aysun Kayacı'nın "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" polemiğini akıllara getirdi. Karamollaoğlu, Gürses'in "Demokrasiye nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna, "Demokrasi en ideal çözüm mü? Yok. Ama şuanda mevcutların en geçerli olanı. Herkes onu söylüyor. İnsanoğlunun bulabildiği en iyi siyasi model" diyerek cevap verdi.

"DEMOKRASİNİN ALİMLE CAHİL ARASINDA AYRIM YAPMAMASI DEZAVANTAJ"

Demokrasinin probleminin, alimin de cahilin de bir oyunun olması olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Bu demokrasinin herkesi muhatap alması bir avantaj, ama herkesi muhatap alması ve bir ayrım yapmaması alimle cahil arasında da bir dezavantaj. Bu şunu gösteriyor insanları etkilemeye bağlı, demokraside güçlü olabilmek iktidara gelebilmek halkın oyunun çoğunluğunu veya başka ortamlara göre çoğunluğu olmasa bile kahir çoğunluğunu sizin almanız gerekiyor ki iktidara gelebilesiniz veya koalisyonlar kurabilme ihtimaliniz ortada olsun." dedi.