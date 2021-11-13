Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detayıyla ilgili konuştu: Anlatıldığı gibi değil - Haberler
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Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detayıyla ilgili konuştu: Anlatıldığı gibi değil

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde tekli koltukta değil de üçlü koltukta oturmasıyla ilgili konuştu. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'na giderken PCR testi yapılıyormuş. Aşı oldum ama PCR testi yaptırmadığımı öğrenince 'Biraz mesafeli oturalım' dedi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme, siyaset gündeminde önemli bir yer tuttu. Ancak görüşme sırasında Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanına değil de üçlü koltuğa oturması tartışmaları beraberinde getirdi. SP lideri Karamollaoğlu konu hakkında Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"PCR TESTİ YAPTIRMADAN GİTTİM"

SP lideri, "Neden üçlü koltuğa oturdunuz" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Oturtulduğum koltuk meselesi biraz abartıldı gibi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na giderken PCR testi yapılıyormuş. Aşı oldum ama PCR testi yaptırmadığımı öğrenince 'Biraz mesafeli oturalım' dedi."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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