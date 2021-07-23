Temel İslâm Bilimleri

Bölüm BaşkanıBölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan YardımcısıYükseköğretim sistemimizde ilahiyat fakültelerinin bölümleri genellikle öğrencilerin kayıt yaptırdığı ve diploma aldığı eğitim koordinasyon birimleri olmayıp, birbirine yakın çalışma alanlarını içeren istihdam, akademik araştırma...

Bölüm BaşkanıBölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan YardımcısıYükseköğretim sistemimizde ilahiyat fakültelerinin bölümleri genellikle öğrencilerin kayıt yaptırdığı ve diploma aldığı eğitim koordinasyon birimleri olmayıp, birbirine yakın çalışma alanlarını içeren istihdam, akademik araştırma ve uygulama birimleridir. Temel İslam Bilimleri Bölümü Fakültemizin en geniş akademik birimidir. Bu bölümde Tefsir ve Hadis gibi İslam'ın ana kaynaklarını; İslam Hukuku gibi ibadet, muamelat ve hukuk meselelerini, Kelam ve Mezhepler Tarihi gibi inanç konularını, Tasavvuf gibi ahlak ve maneviyatı, Kur'an'ı Kerimi Okuma ve Kıraat gibi Kur'an'ın tilavetini, Arap Dili ve Belağati gibi İslami metinlerin temel dilini araştırmayı, öğrenmeyi ve uygulamayı ilke edinen anabilim dalları bulunmaktadır. 1. Tefsir Anabilim Dalı3. İslam Hukuku Anabilim Dalı4. Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı5. Tasavvuf Anabilim Dalı6. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı7. Arap Dili ve Belagati Anabilim DalıTefsir Anabilim Dalı

Kaynak: Habermetre