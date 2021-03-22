TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, "Ormanların tahrip edilmesi salgınları beraberinde getirdi"
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TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, "Ormanların tahrip edilmesi salgınları beraberinde getirdi"

22.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:58
TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç,

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, koronavirüs salgının damgasını vurduğu son bir yılda;

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, koronavirüs salgının damgasını vurduğu son bir yılda; ormanları tahrip etmenin çeşitli hastalık ve salgınları beraberinde getirdiğinin ve yeterli ve temiz suya erişimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

TEMA Vakfı, Dünya Orman Haftası ve Su Günü kapsamlarında, koronavirüs salgınının insan sağlığı ile gezegenin sağlığı arasındaki ilişkiyi daha açık hale getirdiğinin altını çizdi. Konu ile ilgili konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, doğal ormanların korunmasının ve tahrip edilen orman alanlarının yeniden ormanlaştırılmasının gelecekte karşılaşılacak salgın risklerini azaltacağını belirtti. Ataç, su stresi çeken Türkiye'de salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında suyun değerinin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti. Ataç, orman ve su ilişkisini ise; "Dünya karasal alanının %30'unu oluşturan ormanlar akarsu akışlarının %60'ını sağlıyor. Bu da içme sularımızın büyük bölümü ormanlardan geliyor demek. Ormanların tahrip edilmesi bölgeyi daha kurak hale getirirken, suyla taşınan organik madde ve toprak nedeniyle suyun kalitesi bozuluyor" sözleriyle açıkladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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