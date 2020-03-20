TEM Otoyolu bağlantısında korkunç kaza; 2 kişi ağır yaralandı
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TEM Otoyolu, 3. Sayfa

TEM Otoyolu bağlantısında korkunç kaza; 2 kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolu bağlantısında korkunç kaza; 2 kişi ağır yaralandı Gece saatlerinde TEM bağlantı yolunda bir otomobil süratlı bir şekilde seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı.

20.03.2020 05:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 05:34
TEM Otoyolu bağlantısında korkunç kaza; 2 kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolu bağlantısında korkunç kaza; 2 kişi ağır yaralandı

İSTANBUL - Gece saatlerinde TEM bağlantı yolunda bir otomobil süratlı bir şekilde seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu kamyonet devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kamyonet içerisindeki sürücüyü itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkartabildi.

Kamyonet yan yattı otomobil hurdaya döndü

Kaza, saat 04.15 sıralarında Sancaktepe ilçesi, Samandıra mevkisi TEM Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Kartal istikametine seyir halinde olan İsa Gerçek yönetimindeki 52 K 0976 plakalı kamyonete, Mert Aslan idaresindeki 34 PU 3066 plakalı otomobil çok süratlı bir şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağa sola savrulan otomobil hurdaya dönerken kamyonet yan yattı ve metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Aslan çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yan yatmış ve metrelerce sürüklenmiş kamyonet içerisindeki sürücü Gerçek ise şoför kısmında sıkıştı. İtfaiye'ye haber verilmesi üzerine kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi sıkışan ve acılar içinde olan tahlisiz sürücüyü kurtarmak için canla başla mücadele etti. Hummalı bir çalışmanın sonucunda yan yatmış kamyonetten çıkartılan Gerçek'e ilk müdahale olay yerinde yapılırken ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Diğer otomobildeki sürücü Aslan'ın tedavisine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki sürücünün karıştığı trafik kazasının nasıl olduğunun belirlenmesi için polis soruşturma başlattı.

Kaza yeri savaş alanına döndü

Otomobilin arkadan vurduğu ve kamyonetin yan yattığı trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, kamyonet metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da bulunan bir çok eşya yola savrulurken kamyonete ait teyip, kullanılamaz hale gelen araçların metrelerce gerisinde görüntülendi. Kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

TEM Otoyolu bağlantısında korkunç kaza; 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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TEM Otoyolu bağlantısında korkunç kaza; 2 kişi ağır yaralandı

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