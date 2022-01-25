TEM İSTOÇ Mevkiinde kar esareti sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı - Haberler | Güncel
TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor.
Tem Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik durmuş durumda. Yol adeta buz pistine döndü.
Trafiğin durduğu yolda aküsü biten bir aracın sürücüsü başka bir araç sürücüsünde yardım isteyerek aküsünü şarj etmeye çalıştı.Duran trafikte beklemekten sıkılan bazı sürücülerin ise araçlarından inerek kısa yürüyüşler yaptığı görüldü.