TEM'de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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TEM'de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi Yolcu otobüsüne zulalanmıştı, narkotik köpeği tespit etti Kocaeli'de, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - TEM'de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yolcu otobüsüne zulalanmıştı, narkotik köpeği tespit etti

KOCAELİ - Kocaeli'de, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda TEM Otoyolu üzerinde bir yolcu otobüsü durdurularak arandı. Otobüsün aranması için Narkotik köpeği Rex harekete geçti. Rex, yolcu otobüsünün arka tekerlek ve koltukların arasındaki bölgeye zulalanan 160 paket halindeki 98 kilo 400 gram eroini tespit etti. Olayda ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TEM'de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TEM'de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TEM'de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TEM'de yolcu otobüsünde 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önelge - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, Eroin, 3. Sayfa, Haber

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