17.08.2019 08:26

TEM'de otomobil minibüse çarptı 2'si çocuk, 13 yaralı

BOLU'da TEM Otoyolu'nda otomobilin minibüse çarptığı kazada 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Halil Yiğit idaresindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, otomobilde sıkışan 3 kişi ise itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi çevre kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları da sinir krizleri geçirdi. Sinir krizleri geçiren kişileri sakinleştirmeye çalışan görevliler, yaralıların hastanelere kaldırıldığını söyleyerek yakınlarını hastanelere yönlendirdi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Araçlar, Abant Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Ulaşım ekiplerin çalışmasının tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: DHA