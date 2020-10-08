TEM'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; BATTANİYELİ OTOMOBİL KAMERADA
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TEM'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; BATTANİYELİ OTOMOBİL KAMERADA

08.10.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:36

İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı önlem almak için üzeri battaniye ile örtülen otomobil bu halde trafiğe çıktı.

İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı önlem almak için üzeri battaniye ile örtülen otomobil bu halde trafiğe çıktı. Battaniyeli otomobili, başka araçtaki şoförler cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İstanbul için yapılan dolu uyarısının ardından sokaklar üzeri battaniye, halı ve brandalarla örtülü araçlarla dolmaya başladı. Bir kişi ise battaniyeli otomobiliyle trafiğe çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde giden battaniyeli otomobili, başka bir araçtaki sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

 

- İstanbul

TEM'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; BATTANİYELİ OTOMOBİL KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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