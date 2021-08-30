TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
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TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda ev eşyası taşıyan kamyonun orta refüjdeki bariyerlerin üzerine devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda ev eşyası taşıyan kamyonun orta refüjdeki bariyerlerin üzerine devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonda sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Uzuntarla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Mücahit Ö., idaresindeki ev eşyası yüklü 46 NH378 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mücahit Ö. kamyonun kabininde sıkışırken, araçta bulunan Cem A. isimli vatandaş da yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kamyonda sıkışan Mücahit Ö.'nün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi ile Mücahit Ö., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşurken, ekipler devrilen tırın yolda kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TEM'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 2 yaralı - Haberler
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