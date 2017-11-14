Tem Daire Başkanını Alıkonulma Fotoğrafları Dava Dosyasında

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Karargahın o geceye ait güvenlik kamerasında alınan fotoğrafların yer aldığı bilirkişi raporunda, darbeciler tarafından başında vurulan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile korumasının alıkonulma fotoğrafları da yer aldı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen dava kapsamında, olay gününe ait görüntülerden elde edilen fotoğraflara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. 15-16 Temmuz arasındaki yaklaşık 48 saatlik görüntüler uzmanlarca incelendi. Bilirkişi raporuna giren binlerce fotoğraf arasında, olay günü gelişmeler hakkında bilgi almak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan ile şehit edilen korumasının alıkonulduğu anlar da yer aldı. Rapora göre Aslan, 15 Temmuz gecesi F-16'ların alçaktan uçmasıyla TSK içinde bir hareketlilik olup olmadığını öğrenmek için Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığına korumasıyla geliyor. Karargaha giren Aslan, otomatik silahla nöbet tutan askerlerin bulunduğu toplantı salonuna alınırken görülüyor. Aslan ve koruması Hasan Gülhan, toplantı salonundan elleri ve gözleri bağlı bir şekilde sanık eski kurmay Albay Erkan Öktem ve Üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından karargahtan çıkarılıyor. Raporda, cuntacılar tarafından yemekhane bölgesinin arka tarafına götürülen Aslan ve korumasının burada vurulduğu anlatıldı. 16 Temmuz sabahı karargaha operasyon yapan polis, Aslan ve korumasını bu bölgede başlarından vurulmuş halde buldu.



Olay sonrası hastaneye kaldırılan Aslan, uzun süre kaldığı yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanırken, koruması ise yaşamını yitirdi.



- Ankara