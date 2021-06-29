Telif ücretiyle öyle bir şey yaptı ki...
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Telif ücretiyle öyle bir şey yaptı ki...

Telif ücretiyle öyle bir şey yaptı ki...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Benim O' şarkısıyla 2021 yılına damgasını vuran şarkıcı Tuğba Yurt'tan alkışlanacak bir davranış geldi. İşte detaylar...

Dillere pelesenk olan 'Benim O' şarkısı Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolünü paylaştığı Cam Tavanlar dizisinde kullanıldı. Dizinin yapım şirketi, şarkının telif hakları için Tuğba Yurt'a ücret teklif edince Yurt, ücret yerine sokak hayvanlarına yardım edilmesini istedi.

Bu hareketiyle gönüllerde taht kuran Yurt, daha önce de oturduğu semtte sokak sokak dolaşarak hayvanlar için mama bırakırken görüntülenmişti.

Telif ücretiyle öyle bir şey yaptı ki...
Telif ücretiyle öyle bir şey yaptı ki...

Kaynak: Snob Magazin

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