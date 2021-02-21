Televizyonu kim icat etti? Televizyon ne zaman, kim icat etmiştir?

Televizyon hemen hemen herkesin evinde olan bir teknolojik alettir. Televizyon hepimizin hayatında önemli bir yer ediniyor. Gündelik yaşantımızda evde kaldığımızda televizyon izliyoruz. Peki, Televizyonu kim icat etti? Televizyon ne zaman, kim icat etmiştir?

Televizyonu kim icat etti? Televizyon ne zaman, kim icat etmiştir? Televizyon uydu aracılığı ile kanalları takip edebilmenizi sağlayan elektromanyetik ışınlarla çalışan bir teknoloji ürünüdür. Televizyon bazı kişiler için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla bazı insanların hayatında büyük yer edinmektedir.

TELEVİZYONU KİM İCAT ETTİ?

Televizyonu icat eden ilk kişi John Logie Baird'dir. John Logie Baird İskoçyalı bir mucittir.

Televizyon İlk Olarak Ne Zaman, Nasıl İcat Edilmiştir?

Televizyon günümüzden yaklaşık 100 yıl önce 1925'li yıllarda icat edilmiştir. Daha önce de pek çok mucit televizyona benzer prototipli cihazlar üretmiştir. Fakat üretmiş oldukları bu prototipler başarısızlıkla sonuçlandığından dolayı mucit John Logie Baird tarafından günümüzde ki halini alan prototip üretilmiştir. Bu yüzden Televizyonun mucidi olarak John Logie Baird kabul edilir. İlk televizyon prototipi bu şekilde İngiltere ülkesinde üretilmiştir. Hareketli görüntülü tek renkli bir şekilde oynatılması amacı ile Televizyon üretilmiştir. Mucit İskoç John Logie Baird elektromanyetik ışıklarla ile birlikte renksiz bir şekilde üretmiş olduğu Televizyon kısa süre içerisinde Dünya'ya yayılmıştır.

Televizyonun Tarihçesi

İlk televizyon prototipi 1884 yılında üretilmiştir. Paul Nipkow tarafından üretilen prototip başarısızlıkla sonuçlandı ve çalışmadı. Tasarlamış olduğu televizyon sadece tasarım olarak yer aldı. Daha sonra televizyon 1897 yılında tekrar Karl Ferdinand Braun tarafından üretildi. Karl Ferdinand Braun üretmiş olduğu televizyon katot ışınları ile çalışıyordu. Üretmiş olduğu katot ışınlı televizyon, televizyon teknolojisinin gelişmesini sağladı. Üretilen bu televizyon Braun tüpü olarak da adlandırıldı. Daha sonra 1900'lü yıllarda televizyon sözcüğü ilk defa kullanıldı. Ardından burada televizyonlar sergilendi. Sergilenen televizyonların hepsi mekanik televizyonlardan oluşuyordu.

Katot ışınları ile üretilen ilk televizyon sayesinde günümüze kadar gelen LED TV ve LCD TV teknolojisi ortaya çıkmış oldu. Televizyon üretilmiş olduğu tarihten itibaren hızlı bir şekilde gelişime uğramış ve günümüzdeki halini almış oldu. Böylelikle televizyon teknolojisinin günümüze gelmesini sağlayan 3 kişi bu teknolojiyi kısa sürede bütün Dünya'ya tanıtmış oldu. Bu şekilde televizyon artık insanların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Dünya'da pek çok farklı tipte televizyon üretilmektedir.