Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu İngiliz televizyon yıldızı Christine McGuinness, arabasında canlı yayın yaparak yeni aldığı terlikleri göstermek isterken frikik verdi. Telefonu elinden kayan ünlü isim, frikik vermemek için eliyle cinsel organını kapatıp önlem aldı.

32 yaşındaki İngiliz dizi oyuncusu ve televizyon yıldızı Christine McGuinness, yeni aldığı terliği Instagram üzerinden takipçilerine göstermek için canlı yayın yaparken talihsiz bir kaza yaşadı.

FRİKİĞİ SON ANDA ENGELLEDİ

Şortla canlı yayın yapan Christine, takipçilerine terliğini göstermek için telefonunu ayaklarına doğru indirdi. O sırada telefon cinsel organına doğru gelince frikik verecekken son anda eli ile cinsel organını kapatarak büyük bir skandalı önledi. Eliyle önlem alan yıldız, terliğini göstermeyi de ihmal etmedi.

ANNESİNİN KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Öte yandan ünlü isim,geçtiğimiz gün takipçilerine annesine kanser teşhisi konulmasından sonra uyku bozukluğu problemi yaşadığını söylemişti. Christine, annesinin hastalığını "Hayatımın en acı verici paylaşımını yapıyorum" sözleriyle duyurmuştu.