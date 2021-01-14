Telefonu kim icat etti? Telefonu kim buldu? Telefon ne zaman icat edildi?

Günümüzde kullanılan en yaygın ve oldukça fonksiyonel icatlardan biri telefonlardır. Öyle ki yanımızda bir saniye dahi ayırmıyor ve teknolojik gelişmelerle beraber birçok işi dakikalar içinde yapmayı sağlıyor. Herkesin kullandığı araç olan telefonu kim icat etti? Telefonu kim buldu? Telefon ne zaman icat edildi? soruları merak edilmekte.

Birbirinden uzak iki veya birden fazla kişinin iletişimlerini sağlayan telekomünikasyon aleti, kablolarla elektrik sinyallerini taşıyarak tekrar ses dönüştürür. Böylelikle telefonda uzak iki veya daha fazla kişinin konuşmasını sağlar. Peki telefonu kim icat etti? Telefonu kim buldu? Telefon ne zaman icat edildi? İşte detaylarda!

TELEFONU KİM İCAT ETTİ? TELEFONU KİM BULDU?

Telefona benzer ilk aracı daha önceden Floransalı Antonio Santa Guiseppe Meucci icat etse de, patenti ikinci defa alamaması gerekçesiyle telefonun mucidi Alexander Grahambell kabul edilmektedir. Telefonun mucidi Alexander Grahambell sevgilisine duyduğu aşkı ise aslında günümüzde bile her telefon açışında kabul etmekteyiz. Alexander Grahambell'in sevgilisi Allessandra Lolita Oswaldo'nun baş harflerinden oluşan seslenme cümlesi olarak hala kullanılmaktadır.

TELEFON NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

19.yüzyılda 1871 yılında Floransalı Antonio Santa Guiseppe Meucci'nin patentini yenileyememesi nedeniyle yine 19. yüzyılda Alexander Grahambell, ses dalgalarını daha iyi aktaran aracı, telefonu 1876 yılında bulmuştur.