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Telefon dolandırıcılarına operasyon

Telefon dolandırıcılarına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 9 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi, dolandıran 28 zanlı gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 9 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi, dolandıran 28 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan18'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 9 ilde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi 6 milyon 600 bin lira dolandıran zanlıların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Üç aylık teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen 2'si Malatya'da olmak üzere 28 kişiye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 zanlıdan 18'i emniyet deki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Malatya, Savcı, Polis, 3. Sayfa, Haber

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