Telafi eğimleri haziran ayı itibarıyla başlıyor
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Telafi eğimleri haziran ayı itibarıyla başlıyor

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM YILINI DA KAPSAYACAK

Bakan Selçuk paylaşımında, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Telafi eğimleri haziran ayı itibarıyla başlıyor
Telafi eğimleri haziran ayı itibarıyla başlıyor
Haber Yorumları (1)
SELİN AKPINAR : Ya ne telafi eğitimi? Normal zamanda beceremediniz bi de telafisini mi vereceksiniz? Yine kimseye sormadan kafasına göre tarih veriyor
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