Telabyad ve Resulayn'da çocukların yüzleri gülüyor

04.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:28

ŞANLIURFA'nın sınır komşuları olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinde eğitim çağındaki çocukların kültürel etkinlikler sayesinde yüzleri gülüyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bölgede çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor. Haftanın 3 günü bölgedeki okullara giderek çizgi film ve sinema gösterileri gerçekleştiren görevliler, çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturuyor.

RESİM, TİYATRO VE EL SANATLARI DA OLACAKŞanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, gelecek dönemde el sanatları, resim, tiyatro gibi faaliyetlerle de çocukların yanında olacaklarını söyledi. Aslan, çocukların savaş ortamından kaynaklanan olası travmaları atlatmalarına, sosyal hayata adapte olabilmelerine destek vermek amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA